Конкурент Джеффа Безоса обгоняет его в космической гонке

Британский миллиардер Ричард Брэнсон в своем Twitter заявил, что 11 июля отправится в суборбитальный полет на космическом корабле Unity-22, созданном в его компании Virgin Galactic.

«Я всегда был мечтателем. Моя мама учила меня никогда не сдаваться и тянуться к звездам. 11 июля пришло время воплотить эту мечту в реальность на борту <…> Unity-22», — написал Брэнсон.

Космолет Unity-22 — космический аппарат воздушного запуска, он отправится в суборбитальный космический полет с высоты 16 километров с самолета носителя, полет продлится около двух часов.

В составе экипажа из шести человек, кроме самого 70-летнего Ричарда Брэнсона, вошли пилоты Дэйв Макей и Майкл Мазуччи, испытатель Сириша Бэндла, бортинженер Колин Беннетт и начальник испытаний Бет Мозес.

Брэнсон, кроме того, заявил, что после успешного завершения полета он анонсирует расширение космической программы для туристов, «так как космос принадлежит нам всем».

Ближайший конкурент Брэнсона в космической гонке, американский миллиардер Джефф Безос планирует отправится в космос со своим братом Марком и 82-летней выпускницей женского американского отряда астронавтов Уолли Фанк только 20 июля.

I've always been a dreamer. My mum taught me to never give up and to reach for the stars. On July 11, it's time to turn that dream into a reality aboard the next @VirginGalactic spaceflight https://t.co/x0ksfnuEQ3 #Unity22 pic.twitter.com/GWskcMSXyA