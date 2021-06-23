Роскомнадзор потребовал Google закрыть сайт Навального «Умное голосование»

Роскомнадзор обратился в Google с требованием прекратить техническую поддержку сайта Алексея Навального «Умное голосование», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на юриста Андрея Еланцева.

Юрист в мае написал жалобу на сайт и направил ее в РКН.

«Я случайно ознакомился с этим сайтом. Соответственно, как юрист, увидел, что там ряд информации доводится до пользователей сайта искаженно… Самое главное, что мне не понравилось – персональные данные россиян направляются обрабатываться на территорию Соединенных Штатов Америки», — заявил он.

По его словам, в качестве целей проекта организаторы заявляют определение избирательного участка пользователя сайта или помощь в том, чтобы сделать его наблюдателем на выборах. Однако сбор личных данных пользователей, которые они сами оставляют в созданной форме, специалист считает чрезмерным для обозначенных организаторами целей.

Еланцев уточнил, что его жалобу Роскомнадзор рассматривал около месяца и по итогу направил требование Google прекратить техническую поддержку.

Ранее сообщалось, что РКН проверит утечку персональных данных с сайта в поддержку Навального.