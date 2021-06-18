Требования по хранению трафика операторами связи отложены на год

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении операторам связи и интернет-провайдерам годичной отсрочки для выполнения требований о ежегодном увеличении емкости хранения трафика по «закону Яровой», сообщается на сайте кабмина.

Отсрочка на год начинает действовать с момента вступления нового постановления в силу.

В правительстве уточнили, что норма о хранении операторами связи и интернет-провайдерами пользовательского трафика, в том числе пересылаемых текстовых сообщений, изображений, видео и аудио, вступила в силу в 2018 году. Тогда было принято решение, что в течение следующих пяти лет компании будут ежегодно увеличивать объем хранения информации на 15%.

Новое постановление правительства позволит снизить нагрузку на участников рынка. Теперь они смогут направить высвободившиеся средства на модернизацию и расширение емкостей сетей связи, подчеркивается в сообщении.

Ранее Госдума одобрила передачу операторами связи Роскомнадзору абонентских данных.

Пакет Яровой представляет собой свод антитеррористических законов, который вступил в силу летом 2018 года. Он обязывает операторов связи хранить данные о трафике в течение шести месяцев и предоставлять их по запросу спецслужб. Эта норма считается одной из самых затратных для сотовых операторов.