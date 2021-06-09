Эксперт рассказал, как увеличить срок службы аккумулятора смартфона

Чтобы продлить жизнеспособность батареи в смартфоне, следует отказаться от практики ночных подзарядок, рассказал «Газете.Ru» Дмитрий Пятунин, директор по ИТ компании Oberon. Из-за отказа от сменных аккумуляторов производители сократили срок эксплуатации электронных девайсов, и теперь он зависит от срока службы элемента питания — обычно это два или три года.

По словам эксперта, такой подход к производству вынуждает приобретать новые смартфоны и бьет по кошельку потребителя. Кроме того, нововведение нарушает цикл утилизации опасных для природы батарейных блоков.

«Ситуация усугубляется в случае повышенной нагрузки на смартфон при 100% заряженной батарее. Аккумулятор избыточно нагревается, перегревает электронные компоненты устройства, а в случае отсутствия достаточного охлаждения возможно возгорание. Поэтому во время заряда не стоит нагружать смартфон работой «тяжелых» приложений (игры, навигация), класть под подушку, заряжать на солнце и оставлять в машине в жаркий день», — рассказал Пятунин.

Оптимальный режим эксплуатации устройства находится в диапазоне 20-80% заряда аккумулятора и в температурном режиме от 0 до 70 градусов по Цельсию. Для того чтобы сохранить свой смартфон или иное электронное устройство, придется избавиться от вредной привычки ставить его на зарядку на всю ночь в пользу часового подключения утром или вечером. Это позволит увеличить срок службы гаджета вдвое.