Более половины россиян признались, что легко осваивают технологические новшества

Около 53% россиян могут достаточно быстро и без труда освоить новинки технологического характера для применения — как для себя, так и для работы, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение», поступившие в «Интерфакс».

Большинство опрошенных (81%), которым легко даются новые технологии — люди в возрасте 18-30 лет.

По данным социологического опроса, среди старшего поколения (люди старше 60 лет) достаточно быстро продвинуться в освоении новых технологий могут 27%.

Больше времени и усилий для освоения инноваций в разных сферах жизни требуется 37% россиян, больше всего времени для этого нужно людям старше 60 лет (55%), отмечают социологи. Среди молодежи не может играючи воспринять технологические новинки практически каждый шестой

Опрос был проведен 21-23 мая среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет.

Ранее сообщалось, что около трети россиян хотели бы жить в обществе, где не будет необходимости работать.