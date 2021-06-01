Госдума одобрила в I чтении законопроект о регулировании IT-гигантов

Государственная дума на пленарном заседании во вторник, 1 июня, приняла в первом чтении законопроект, обязывающий крупные иностранные IT-компании открывать филиалы или представительства на российской территории. Об этом сообщает ТАСС.

В документе указано, что владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория у которых составляет 500 тыс. и более российских пользователей, обязаны с 1 января следующего года создать филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица, «которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний» в РФ.

Кроме того, IT-компании будут обязаны оповещать пользователей о нарушении российского законодательства. Также среди мер по соблюдению российского законодательства запреты на распространение рекламы на информационном ресурсе, на проведение платежей в его адрес, на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных россиян и т.д.

В предварительный перечень интернет-ресурсов, у которых могут открыться филиалы или представительства в России, вошли такие платформы, как Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Twitch.tv, WhatsApp, Telegram, Viber и др.