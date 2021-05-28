Microsoft обвинила «российских хакеров» в кибератаке на 150 организаций
Компания Microsoft сообщила о новой масштабной кибератаке хакерской группировки Nobelium, ответственной за атаку через программное обеспечение SolarWinds.
По мнению американских властей, группировка якобы связана с Россией.
«С помощью этой последней атаки Nobelium попыталась атаковать около 3000 индивидуальных учетных записей в более чем 150 организациях», – указано в сообщении.
По данным Microsoft, от действий хакеров пострадали государственные ведомства и неправительственные организации.
Компания поясняет, что злоумышленники получили доступ к аккаунту американского Агентства по международному развитию (USAID) в сервисе по email-маркетингу Constant Contact, после чего разослали своим жертвам письма со ссылкой на вредоносный файл.
При этом часть подобных атак была заблокирована программным обеспечением Microsoft.
В 2020 году была зафиксирована масштабная кибератака через программное обеспечение компании SolarWind, в результате которой пострадали несколько американских федеральных ведомств. Американские власти обвинили в произошедшем Россию, при этом Москва неоднократно отвергала бездоказательные обвинения в кибератаках.