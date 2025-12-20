На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Индии пассажирский поезд сбил стадо слонов

PTI: в Индии восемь слонов не выжило после столкновения с поездом
laurenfinchy/Shutterstock/FOTODOM

На востоке Индии пассажирский поезд столкнулся со стадом слонов, в результате чего восемь животных не выжили. Об этом сообщает агентство PTI.

По данным издания, авария произошла в ночь на субботу в округе Ходжай штата Ассам. Поезд Sairang–New Delhi Rajdhani Express наехал на стадо около 2:17 по местному времени. В результате восемь слонов не пережили удара, еще одно животное получило травмы.

В представительстве Северо-Восточной железной дороги сообщили, что из-за происшествия с рельсов сошли пять вагонов и локомотив. При этом пассажиры не пострадали.

Глава лесного ведомства округа Нагон Сухаш Кадам уточнил, что инцидент произошел в районе Чанджурай, и добавил, что на место прибыли сотрудники лесной службы.

Движение поездов на участке Джамунамукх — Кампур временно перенаправили по альтернативной линии, восстановительные работы продолжаются. Поезд Sairang–New Delhi Rajdhani Express связывает город Сайранг в штате Мизорам с терминалом Ананд Вихар в Дели.

Ранее в России автомобиль с белгородцами сделал кульбит из-за кабана.

