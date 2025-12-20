Захарова высмеяла слова Зеленского о Путине

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла слова президента Владимира Зеленского о том, что «Путиных много». Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Зеленский заявил в интервью польским СМИ, что «Путиных много», якобы один разговаривает с представителями США, другой выступает на сценах, а третий «делает что-то другое».

«Надо было договорить: «А четвертый стоит за спиной и тихо так произносит: «Кончай употреблять, у тебя выборы на носу, под которым белым-бело», — сыронизировала Захарова.

Накануне во время прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что власть на Украине должна стать легитимной, но это возможно только в результате выборов.

В тот же день Зеленский заявил, что не намерен держаться за свой пост и готов провести демократические выборы на Украине с одним условием.

Ранее Путин назвал Зеленского талантливым артистом.