На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Германии признали успехи Путина по итогам прямой линии

Focus: прямая линия Путина показала успехи России в военной и социальной сферах
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Выступление президента России Владимира Путина в ходе прямой линии по итогам 2025 года продемонстрировало его успехи в военной и социальной сферах. К такому выводу пришло немецкое издание Focus.

В материале говорится, что прогнозы западных стран о крахе российской экономики, поражении на Украине и политической изоляции Москвы не подтвердились. Авторы публикации отмечают, что Путин сумел добиться заметных результатов на ключевых направлениях как в военной, так и в гражданской сфере.

Как утверждает Focus, действия стран Запада выглядят несогласованными и лишенными единой стратегии, что, по мнению издания, подтверждается, в частности, неудачной инициативой канцлера Германии Фридриха Мерца по конфискации российских активов.

Также подчеркивается, что на фоне внутренне разобщенной и уставшей от конфликта Европы выступление российского президента не оставляло Западу поводов для оптимизма.

Ранее госсекретарь США пошутил о программе «Итоги года» с Путиным.

Все новости на тему:
Прямая линия с Путиным — 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами