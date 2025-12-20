Выступление президента России Владимира Путина в ходе прямой линии по итогам 2025 года продемонстрировало его успехи в военной и социальной сферах. К такому выводу пришло немецкое издание Focus.

В материале говорится, что прогнозы западных стран о крахе российской экономики, поражении на Украине и политической изоляции Москвы не подтвердились. Авторы публикации отмечают, что Путин сумел добиться заметных результатов на ключевых направлениях как в военной, так и в гражданской сфере.

Как утверждает Focus, действия стран Запада выглядят несогласованными и лишенными единой стратегии, что, по мнению издания, подтверждается, в частности, неудачной инициативой канцлера Германии Фридриха Мерца по конфискации российских активов.

Также подчеркивается, что на фоне внутренне разобщенной и уставшей от конфликта Европы выступление российского президента не оставляло Западу поводов для оптимизма.

