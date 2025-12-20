На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский призвал «наказать» Россию

Зеленский заявил о необходимости «наказать» Россию
Annegret Hilse/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна понести ответственность «не только с финансовой точки зрения, но и с моральной и правовой», комментируя выделение кредита на €90 млрд от стран Евросоюза. Его слова приводит Польское агентство печати (РАР).

«Очень важно не только с финансовой точки зрения, но и с моральной и правовой, чтобы Россия понесла ответственность за развязывание этой войны. Все эти деньги так или иначе связаны с вопросом репараций», — сказал Зеленский.

Он выразил убеждение, что Россия «должна быть наказана» за свои действия на Украине.

19 декабря лидеры стран Евросоюза достигли соглашения о выделении Украине до €90 млрд на период 2026-2027 годов из общего бюджета блока. Финансовая помощь будет предоставлена в форме беспроцентного кредита. При этом в итоговое решение не вошла идея прямого финансирования Киева за счет замороженных российских активов. В то же время, канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что ЕС «оставляет за собой возможность использования активов России».

Ранее Туск заявил о «сильных картах» в руках Зеленского.

