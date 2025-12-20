На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Режим ЧС ввели в Находке из-за аварии на сетях теплоснабжения

В Находке ввели режим ЧС из-за аварии на участке теплопровода
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Находке Приморского края после аварии на магистральном участке теплопровода. Об этом сообщила администрация города на странице во «ВКонтакте».

Там рассказали, что в ночь на 20 декабря в результате ДТП в районе улицы Спортивная была серьезно повреждена магистральная теплотрасса. В связи с этим пришлось отключить теплоснабжение более чем в 50 жилых домах и в социальных учреждениях, что затронуло более семи тысяч человек.

«В южной части города введен локальный режим чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.

В настоящее время ведутся восстановительные работы. На месте организован пункт питания и обогрева для рабочих. В связи с морозами для семей с детьми, инвалидов, пенсионеров организованы пункты временного размещения в гостиницах.

Восстановить подачу тепла планируют в течение двух дней.

До этого десятки многоквартирных домов, а также несколько социальных объектов остались без отопления из-за прорыва трубы на теплопроводе в городе Белорецке.

Ранее авария на трубопроводе оставила без воды большую часть Артема.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами