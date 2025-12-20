Режим ЧС ввели в Находке из-за аварии на сетях теплоснабжения

Локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Находке Приморского края после аварии на магистральном участке теплопровода. Об этом сообщила администрация города на странице во «ВКонтакте».

Там рассказали, что в ночь на 20 декабря в результате ДТП в районе улицы Спортивная была серьезно повреждена магистральная теплотрасса. В связи с этим пришлось отключить теплоснабжение более чем в 50 жилых домах и в социальных учреждениях, что затронуло более семи тысяч человек.

«В южной части города введен локальный режим чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.

В настоящее время ведутся восстановительные работы. На месте организован пункт питания и обогрева для рабочих. В связи с морозами для семей с детьми, инвалидов, пенсионеров организованы пункты временного размещения в гостиницах.

Восстановить подачу тепла планируют в течение двух дней.

До этого десятки многоквартирных домов, а также несколько социальных объектов остались без отопления из-за прорыва трубы на теплопроводе в городе Белорецке.

Ранее авария на трубопроводе оставила без воды большую часть Артема.