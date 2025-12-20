В России замедлился рост заболеваемости гонконгским гриппом

Темпы роста заболеваемости гонконгским гриппом в России снизились, хотя общее число случаев гриппа и ОРВИ продолжает увеличиваться. Об этом сообщила ТАСС директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни ДВФУ, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.

По ее словам, прирост новых заболевших гриппом A(H3N2) идет с меньшей скоростью, чем ранее. Такая тенденция, как отметила Вахрушева, наблюдается как в целом по стране, так и отдельно в Приморском крае.

При этом она уточнила, что, по данным Научно-исследовательского института гриппа, на 50-й неделе года заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями продолжает расти и составляет около 106 случаев на 10 тыс. населения.

В Роспотребнадзоре сообщали, что в России зафиксирован сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, при этом в структуре циркулирующих вирусов доминирует грипп A(H3N2), известный как гонконгский. Эксперты Всемирной организации здравоохранения также отмечают его быстрое распространение: вирус выявлен уже в 30 странах мира.

