На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России замедлился рост заболеваемости гонконгским гриппом

Врач Вахрушева: темпы распространения гриппа A(H3N2) в России начали снижаться
true
true
true
close
Shutterstock

Темпы роста заболеваемости гонконгским гриппом в России снизились, хотя общее число случаев гриппа и ОРВИ продолжает увеличиваться. Об этом сообщила ТАСС директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни ДВФУ, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.

По ее словам, прирост новых заболевших гриппом A(H3N2) идет с меньшей скоростью, чем ранее. Такая тенденция, как отметила Вахрушева, наблюдается как в целом по стране, так и отдельно в Приморском крае.

При этом она уточнила, что, по данным Научно-исследовательского института гриппа, на 50-й неделе года заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями продолжает расти и составляет около 106 случаев на 10 тыс. населения.

В Роспотребнадзоре сообщали, что в России зафиксирован сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, при этом в структуре циркулирующих вирусов доминирует грипп A(H3N2), известный как гонконгский. Эксперты Всемирной организации здравоохранения также отмечают его быстрое распространение: вирус выявлен уже в 30 странах мира.

Ранее инфекцонист рассказала, из-за чего может начаться следующая пандемия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами