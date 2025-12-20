На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Два российских аэропорта временно прекратили работу

Росавиация: в аэропортах Иваново и Ярославля введены временные ограничения
Олег Смыслов/РИА Новости

В аэропортах Иваново (Южный) и Ярославля (Туношна) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что воздушные гавани приостановили свою работу в 8:02 мск. По словам Кореняко, данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В Минобороны ранее сообщили, что в течение ночи над российскими регионами дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 27 украинских беспилотников. По данным ведомства, по 10 беспилотных летательных аппаратов были сбиты над территориями Белгородской и Воронежской областей. Еще по два дрона уничтожили над Курской и Липецкой областями, а также над акваторией Азовского моря. Один беспилотник был перехвачен над Брянской областью.

Сегодня ночью в нескольких регионах России местные власти вводили режим беспилотной опасности. Речь идет о Самарской, Ульяновской и Липецкой областях, а также Мордовии.

Ранее в трех российских аэропортах сняли ограничения на полеты.

Атаки БПЛА на Россию
