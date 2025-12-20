Трамп в шутку присудил себе $1 млрд из казны

Трамп в шутку присудил себе $1 млрд по иску о нарушениях при обыске в его имении

Президент США Дональд Трамп в шутку присудил себе $1 млрд по иску о нарушениях при обыске в его имении в Мар-а-Лаго во Флориде в 2022 году по делу о незаконном хранении секретных документов. Об этом сообщает Fox News.

«Этим решением я присуждаю себе $1 млрд. Вообще-то, может, не стоит отдавать его на благотворительность, может, стоит оставить его себе», — сказал республиканец, выступая перед сторонниками в штате Северная Каролина.

Политик напомнил, что давно подал иск, который касался проведения обыска у него в имении. Забирать деньги он все-таки не захотел.

По словам Трампа, многие говорят ему, что президент должен забрать деньги, но он этого не хочет.

В феврале 2022 года Трампа заподозрили в том, что он после окончания первого президентского срока в 2021-м году увез из Белого дома 15 коробок с секретными документами, которые нужно было сдать в Национальный архив. В итоге бывший глава государства вернул бумаги, однако Минюст США распорядился провести обыски в Мар-а-Лаго, чтобы убедиться, что политик ничего не оставил себе.

Сотрудники ФБР пришли во флоридскую резиденцию политика в августе 2022-го и изъяли 11 коробок с секретной документацией. Трамп после этого утверждал, что информация в бумагах была уже рассекречена, и он был готов добровольно отдать их следствию.

Через две недели Трамп обратился с жалобой в суд.

Ранее американские прокуроры получили аудиозапись, разоблачающую Трампа.