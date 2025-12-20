Боксер Джошуа нокаутировал блогера Пола

Боксер Джошуа одержал победу над блогером Полом, отправив его в нокаут

Олимпийский чемпион по боксу Энтони Джошуа победил блогера и актера Джека Пола в главном бою вечера бокса в Майами.

Поединок завершился в шестом раунде техническим нокаутом от британского боксера. Для Пола это поражение стало вторым за карьеру при 12 победах.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В 2020 году Джейк Пол начал проводить поединки по правилам бокса вслед за своим братом Логаном. 17 апреля 2021 года соперником Пола стал 36-летний экс-чемпион Bellator Бен Аскрен, который проиграл последние 2 поединка в UFC, завершив этим карьеру бойца ММА. Этот бой Пол выиграл нокаутом в первом раунде. Одним из самых известных поединков Пола стал бой с Майком Тайсоном в ноябре 2024 года, который закончился победой блогера.

Джошуа — бывший чемпион мира по версии IBF (2016—2019, 2019—2021), WBA (2017—2019, 2019—2021), WBO (2018—2019, 2019—2021), IBO (2017—2019, 2019—2021) в тяжелом весе. Он победил девять бойцов за титул чемпиона мира в тяжелом весе.

Ранее IBA объявила о создании нового турнира с призовым фондом более $10 млн.