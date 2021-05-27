Facebook перестанет удалять посты об искусственном происхождении коронавируса
Социальная сеть Facebook снимает запрет на посты об искусственном происхождении коронавируса нового типа, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на представителя компании.
«В свете продолжающихся расследований происхождения COVID-19 и консультаций с экспертами в области общественного здравоохранения мы больше не будем удалять утверждения о том, что COVID-19 создан человеком», — заявили в Facebook.
Администрация соцсети начала удалять публикации об искусственном создании коронавируса в феврале текущего года в рамках своей политики по борьбе с дезинформацией о COVID-19.
Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на данные американской разведки сообщило, что трое ученых Института вирусологии Уханя в Китае тяжело заболели в ноябре 2019 года, до появления первых сообщений о коронавирусе. По заявлению издания, отчет разведки делает более весомыми призывы Вашингтона к дальнейшему расследованию версии о возможной утечке коронавируса из китайской лаборатории.
Впоследствии официальный представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь заявил, что информация о тяжелой болезни сотрудников института не соответствует действительности.