Роскомнадзор готов судиться с Google

Роскомнадзор готов судиться с американской компанией Google, сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин. Об этом пишет РИА «Новости».

«Все будет в судебном порядке. Это наши требования, конечно», — ответил Субботин на вопрос о реакции Роскомнадзора на поданный судебный иск.

Ранее американская компания Google подала иск к Роскомнадзору с целью оспорить требование ведомства удалить ссылки на противоправные материалы.

По данным издания, речь идет о двенадцати ссылках на видео, размещенные в YouTube. Иск был подан 23 апреля, арбитражный суд Москвы принял его к производству 11 мая. По определению суда, Google требует признать незаконными действия Роскомнадзора по ограничению доступа к информационному ресурсу.

До этого американская компания не выступала как инициатор судебных разбирательств с российским ведомством, занимая позицию ответчика или третьего лица.