«ВКонтакте» подтвердила блокировку страницы ФСИН

Администрация социальной сети «ВКонтакте» подтверждает блокировку официального сообщества Федеральной службы исполнения наказаний России. Об этом ТАСС заявили представители соцсети.

«Возникли опасения, что доступ к руководству сообществом имеют люди, которые уже не являются представителями ФСИН», — уточнили представители «ВКонтакте».

Страницу ФСИН решили обезопасить, пока продолжают выяснять ряд нюансов.

«Как только оно будет у официальных лиц, восстановим его», — подчеркнули в российской социальной сети.

Как сообщал Telegram-канал Mash, блокировка группы может быть связана со сбором денег.

«На верифицированной странице ФСИН в ВК появилось объявление о сборе донатов», — утверждалось ранее.

До удаления страницы в одном из последних постов писали, что друзья пользователей будут знать, что они поддерживаете это сообщество.