США пообещали ответить на кибератаку SolarWinds и другие «действия России»

США ответят на кибератаку и другие действия, к которым причастна Россия, в течение несколько дней. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет ТАСС.

Один из журналистов напомнил, что 23 февраля Псаки обещала, что администрация под руководством президента США Джо Байдена ответит на кибератаку через SolarWinds в течение нескольких недель, но не месяцев.

«Есть ли какие-то новые данные на этот счет?» — поинтересовался представитель СМИ.

«Все еще недели, не месяцы. У меня нет новых данных относительно точных сроков», — сказала Псаки.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал «очередным огульным обвинением» заявления США о кибератаке SolarWinds, к которой якобы причастна Россия.

Издание NYT писало, что в ближайшие три недели Соединенные Штаты планируют провести кибератаки на российские сети в качестве ответа на атаку на программное обеспечение компании SolarWinds, в которой американская сторона подозревает Россию.

До этого Белый дом обвинил россиян в хакерской атаке с помощью софта компании SolarWinds на девять американских федеральных ведомств и более чем 100 предприятий частного сектора.