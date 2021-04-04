Номер телефона Цукерберга попал в открытый доступ из-за массовой утечки

Массовая утечка данных пользователей произошла у компании Facebook. Об этом сообщает New York Post.

Так, вместе с личными данными 533 млн пользователей в сети оказался и номер телефона основателя компании Марка Цукерберга.

О произошедшем рассказал один из пользователей соцсети Twitter, который разместил у себя на странице скриншот с форума, где указаны личные данные Цукерберга.

«Что касается утечки данных 533 миллионов человек — ирония в том, что, к сожалению, Марк Цукерберг тоже среди них. Раз журналисты не могут добиться заявления от Facebook, может, им стоит позвонить ему на попавший в сеть номер?» — написал он.

Ранее стало известно, что хакеры взломали два официальных аккаунта Facebook в Twitter.