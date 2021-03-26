СК проверит данные о треш-стриме, в эфире которого произошло изнасилование
Ника Пикекатлет
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Следственный комитет проведет проверку по данным о треш-стриме из квартиры в Ярославле, в эфире которого участниками якобы была изнасилована жительница квартиры. Об этом сообщает РИА «Новости».
Кроме того, в рамках треш-эфира также было значительно повреждено жилое помещение.
В СК уточнили, что личности участников стрима уже установлены.
В январе в Совете Федерации России предложили ввести уголовное наказание за проведение треш-стримов. Речь шла об обновлении статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
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