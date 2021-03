Хакеры взломали PlayStation 4 и получили доступ к эксклюзивным играм

Хакерская группировка получила доступ к версии прошивки 7.55 на консоли PlayStation 4 с эксклюзивными играми. Об этом в своем Twitter рассказала пользователь под ником sleirsgoevy.

Этот взлом позволил открыть доступ к таким играм, как Spider-Man: Miles Morales, The Last of Us: Part II, Mafia: Definitive Edition, Assassin's Creed Valhalla, Ghost of Tsushima и многим другим. Игры были размещены в открытом доступе.

Однако, отмечается, что пользователи с модифицированным ПО, обновленным до прошивки 8.03, не смогут воспользоваться взломом, поскольку это может спровоцировать сбой в работе приставки.

Пользователи также добавили, что взлом остается нестабильным и приводит к вылетам игр.

При этом хакеры не уточнили, как именно им удалось обойти защиту системы PlayStation.

