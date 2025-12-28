Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Экс-тренер сборной России назвал имя лучшего игрока года

Тренер Игнатьев заявил, что Батраков является лучшим футболистом 2025 года
Дмитрий Голубович/«Чемпионат»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что в 2025 году лучшим российским игроком стал полузащитник столичного «Локомотива» Алексей Батраков.

По его словам, прогресс молодого футболиста является лучшим доказательством правильности пути, по которому идут «железнодорожники».

«Молодые игроки проявляли себя ярко, армейцы Матвей Кисляк и Кирилл Глебов показывали достойную игру. Но для меня лучшим является Алексей Батраков. «Локомотив», по-моему, показательно развивается и является примером для всего нашего футбола. Это большой серьезный клуб, академия стабильно работает и поставляет умелых игроков. Можно идти и таким путем, развивать своих игроков, тем более у нас много талантов», — заявил Игнатьев.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее Валерий Гладилин назвал неудачным выступление «Спартака» и «Динамо» в 2025 году.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27522283_rnd_7",
    "video_id": "record::0272aa17-7c56-4a10-83ce-a38784c67d5f"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+