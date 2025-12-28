Экс-тренер сборной России назвал имя лучшего игрока года

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что в 2025 году лучшим российским игроком стал полузащитник столичного «Локомотива» Алексей Батраков.

По его словам, прогресс молодого футболиста является лучшим доказательством правильности пути, по которому идут «железнодорожники».

«Молодые игроки проявляли себя ярко, армейцы Матвей Кисляк и Кирилл Глебов показывали достойную игру. Но для меня лучшим является Алексей Батраков. «Локомотив», по-моему, показательно развивается и является примером для всего нашего футбола. Это большой серьезный клуб, академия стабильно работает и поставляет умелых игроков. Можно идти и таким путем, развивать своих игроков, тем более у нас много талантов», — заявил Игнатьев.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

