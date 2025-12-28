В Кремле подтвердили, что Путин и Трамп поговорили по телефону

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сегодня действительно поговорили по телефону. Это подтвердил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, могу подтвердить», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что об итогах беседы двух лидеров позже сообщит помощник президента РФ Юрий Ушаков.

До этого Трамп заявил, что провел «хороший и очень продуктивный» телефонный разговор с Путиным в преддверии переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

28 декабря во Флориде состоятся переговоры президентов США и Украины. Как ранее заявлял Зеленский, встреча нужна, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. В них, по словам украинского лидера, входят вопросы территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией. Чего ждать от встречи двух политиков — в материале «Газеты.Ru».

По данным издания American Thinker, Трамп не ожидает ничего стоящего от очередного визита Зеленского в США. Журналисты предположили, что встреча, вероятно, связана с предложенным мирным планом из двадцати пунктов, который европейские элиты разработали в противовес текущим переговорам Трампа и Путина. Однако, как уточняет автор, европейское предложение, по сути, отрицает достижение Россией каких-либо заявленных целей спецоперации.

