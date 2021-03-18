Эксперт рассказал, как бытовые приборы следят за людьми

Партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов отметил, что развитие интернета вещей помогает улучшить качество жизни людей, но несет за собой целый ряд киберугроз. Так, некоторые бытовые приборы управляются голосом, получают изображения людей и посылают данные на серверы, где производятся расчеты. Это чревато тем, что злоумышленники могут перехватить важнейшие данные. Об этом эксперт рассказал агентству «Прайм».

Специалист пояснил, что информация или биометрические данные пользователя могут быть перехвачены во время передачи или сервер подвергнется атаке хакеров. «По этим данным злоумышленник может узнать многое о человеке», — сказал Мясоедов.

Он отметил, что это еще не самый большой риск, связанный с умной бытовой техникой.

По словам эксперта, дверные звонки, камеры и микрофоны, подключенные к интернету, также способны дать недоброжелателям информацию о любых перемещениях граждан. В некоторых случаях помещение можно и заблокировать снаружи, однако это опасно для жизни и здоровья.

Кроме того, при помощи умных бытовых приборов злоумышленники могут получить информацию о распорядке дня владельца. В частности, вор сможет узнать, когда хозяин отсутствует дома. Мясоедов предупредил, что еще пока нет надежных антивирусов и систем защиты от новых киберугроз, поэтому необходимо быть осторожным и не полагаться на умные вещи полностью.

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