Число преступлений в интернете в России в 2021 году увеличилось на треть

В России число киберпреступлений за 2021 поднялось на треть. Об этом сообщает RT со ссылкой на статистику МВД.

Так, за январь 2021 года этот показатель вырос на 32% по сравнению с показателями за 2020 год. Согласно приведенной ведомством информации, за первый месяц в России зарегистрировано 37,2 тыс. преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий.

При этом злоумышленники на 39% чаще использовали мобильные сети для осуществления своих целей, а сеть интернет — на 51,3% чаще.

Кроме того, как отмечает МВД, наибольшая доля прироста показателей подобных преступлений зафиксировали в Северной Осетии (87%), а также в Севастополе — — 77% и Тульской области — 71%.

Ранее в СК заявили о росте уровня киберпреступности в 20 раз за семь лет.