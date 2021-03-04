Путин: интернет должен подчиняться моральным законам общества

Президент России Владимир Путин заявил, что интернет должен подчиняться моральным законам общества. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава государства отметил, что интернет проник уже во все сферы жизни, поэтому он должен подчиняться не просто формальным юридическим правилам, но и моральным законам. «Иначе это общество будет разрушаться изнутри», — выразил мнение президент.

Ранее Путин призвал правоохранителей активнее мониторить интернет-пространство.