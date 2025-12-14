На Украине заметили российские «Герани» с двойным зарядом

Россия начала применять дроны «Герань» с двойной боевой частью массой до 100 кг. Об этом сообщил специалист Вооруженных сил Украины по радиотехнологиям Сергей «Флэш» Бескрестнов, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

По данным Telegram-канала «Русское оружие», речь идет о модификации «Герань-2», оснащенной двумя фугасно-зажигательными боевыми блоками БСТ-52 массой по 50 кг каждый.

В сентябре Telegram-канал SHOT писал, что российские БПЛА «Герань-2» будут выполнять свое боевое назначение эффективнее минимум на 30%, поскольку разработчики установили в дрон новую осколочно-фугасную боевую часть весом 40 кг. По их оценке, это нововведение увеличит радиус поражения объектов ВСУ, а также других инфраструктурных стратегических объектов.

При этом старая боевая часть тоже останется в корпусе беспилотника, поэтому общая масса теперь составляет 90 кг, пояснили журналситы. Они отметили, что модификация «Герани» снижает радиус действия с 1800 до 1200 км, но зато возросший вес боевой части дает возможность нанести больший ущерб инфраструктуре противника.

Ранее в Киеве нашли обломки реактивных дронов «Герань-3».