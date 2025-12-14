На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине заметили российские «Герани» с двойным зарядом

«Русское оружие»: российские инженеры оснастили «Герань» двойной боевой частью
true
true
true
close
Telegram-канал «Русское оружие»

Россия начала применять дроны «Герань» с двойной боевой частью массой до 100 кг. Об этом сообщил специалист Вооруженных сил Украины по радиотехнологиям Сергей «Флэш» Бескрестнов, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

По данным Telegram-канала «Русское оружие», речь идет о модификации «Герань-2», оснащенной двумя фугасно-зажигательными боевыми блоками БСТ-52 массой по 50 кг каждый.

В сентябре Telegram-канал SHOT писал, что российские БПЛА «Герань-2» будут выполнять свое боевое назначение эффективнее минимум на 30%, поскольку разработчики установили в дрон новую осколочно-фугасную боевую часть весом 40 кг. По их оценке, это нововведение увеличит радиус поражения объектов ВСУ, а также других инфраструктурных стратегических объектов.

При этом старая боевая часть тоже останется в корпусе беспилотника, поэтому общая масса теперь составляет 90 кг, пояснили журналситы. Они отметили, что модификация «Герани» снижает радиус действия с 1800 до 1200 км, но зато возросший вес боевой части дает возможность нанести больший ущерб инфраструктуре противника.

Ранее в Киеве нашли обломки реактивных дронов «Герань-3».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами