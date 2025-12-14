Возросло число жертв стрельбы на пляже в Сиднее

Число погибших при стрельбе на сиднейском пляже в первый день Хануки (еврейский «Праздник огней»: длится восемь дней, посвящен победе над греко-сирийскими захватчиками; при освящении Храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до н.э одного кувшинчика масла хватило на восемь дней) возросло до 15, передает ABC со ссылкой на министра здравоохранения штата Новый Южный Уэльс Райана Парка.

Чиновник отметил, что среди них есть ребенок. Таким образом, в результате инцидента погибли 16 человек: 15 жертв и один стрелявший, который был ликвидирован. Кроме того, во время стрельбы пострадали 38 человек. Среди них также есть ребенок и двое полицейских. Они перенесли операцию и находятся в тяжелом состоянии.

14 декабря в Сиднее двое мужчин открыли стрельбу на пляже Бонди во время празднования Хануки. На мероприятие собрались около 2 тыс. членов еврейской общины. Полиция квалифицировала стрельбу как теракт. СМИ сообщили, что нападение готовилось несколько месяцев. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянка пострадала в теракте в Сиднее.