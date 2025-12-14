Аэропорт Волгограда приостановил полеты

В волгоградском аэропорту введены ограничения на полеты самолетов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост опубликован в 21:52. Мера нужна, чтобы гарантировать безопасность полетов.

ВСУ в ночь на 14 декабря атаковали Россию 235 беспилотниками. Дроны сбили над 14 российскими регионами. В Урюпинске падение обломков БПЛА вызвало пожар на нефтебазе. Глава Волгоградской области Андрей Бочаров после этого заявил об эвакуации жителей соседних домов.

Аэропорт Волгограда в последний раз ограничивал полеты в ночь на 12 декабря. Прием и отправка самолетов приостанавливались примерно на пять часов. Тогда над РФ нейтрализовали 90 дронов, в том числе в соседней с Волгоградской Ростовской области.

Ранее сборная России застряла в Волгограде из-за атаки беспилотников.