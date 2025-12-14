В FIDE не определились с допуском россиян к международным турнирам под флагом РФ

FIDE отложила решение о возможном допуске российских шахматистов к турнирам

Президент Международной шахматной федерации (МШФ) Аркадий Дворкович на генассамблее организации заявил, что окончательного решения по вопросу допуска спортсменов из России с национальной символикой пока нет.

«Мы проводим консультации по сложившейся ситуации. Понадобится время. Включая возможное голосование между двумя вариантами», — сообщил Дворкович.

В 2022 году Международная федерация шахмат (FIDE) приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты могут принимать участие в соревнованиях под флагами ФШР/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

В 2025 году FIDE разрешила юношеским и паралимпийским сборным России выступать в нейтральном статусе. В июле женская сборная страны получила право участвовать в командном чемпионате мира под эгидой FIDE.

В ноябре Федерация шахмат Украины потребовала отстранить женскую сборную России от чемпионата мира по шахматам.

Ранее FIDE проголосовала за снятие ограничений с российских шахматистов.