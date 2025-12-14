Балицкий назвал число остающихся без света абонентов в Запорожской области

Балицкий: 1735 абонентов еще остаются без электроснабжения в Запорожской области

В Запорожской области 1 735 абонентов по-прежнему остаются без электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, за сегодняшний день энергетикам удалось выполнить значительный объем работ и подключить к штатному электроснабжению большинство потребителей, несмотря на холодную погоду.

«Работы продолжаются и будут идти всю ночь», — написал Балицкий.

Он выразил надежду, что в ближайшее время все абоненты региона будут обеспечены электроэнергией, и поблагодарил жителей за терпение и понимание.

Сегодня Балицкий сообщил, что специалисты полностью восстановили электроснабжение города Каменка-Днепровская. По его словам, без света временно остаются около восьми тысяч абонентов в северо-западной части Запорожской области.

14 декабря Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины ударили по энергетической инфраструктуре региона, в результате чего был поврежден объект магистральных электрических сетей в северо-западной части региона. Из-за атак БПЛА без света остались более 29 тысяч абонентов. По словам губернатора, энергетики работают без остановки, чтобы в максимально сжатые сроки вернуть свет жителям. Работы осложняются погодными условиями.

Ранее более 330 тысяч абонентов в Херсонской области остались без света из-за удара ВСУ.