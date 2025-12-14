На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Балицкий назвал число остающихся без света абонентов в Запорожской области

Балицкий: 1735 абонентов еще остаются без электроснабжения в Запорожской области
true
true
true
close
Shutterstock/Creative Cat Studio

В Запорожской области 1 735 абонентов по-прежнему остаются без электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, за сегодняшний день энергетикам удалось выполнить значительный объем работ и подключить к штатному электроснабжению большинство потребителей, несмотря на холодную погоду.

«Работы продолжаются и будут идти всю ночь», — написал Балицкий.

Он выразил надежду, что в ближайшее время все абоненты региона будут обеспечены электроэнергией, и поблагодарил жителей за терпение и понимание.

Сегодня Балицкий сообщил, что специалисты полностью восстановили электроснабжение города Каменка-Днепровская. По его словам, без света временно остаются около восьми тысяч абонентов в северо-западной части Запорожской области.

14 декабря Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины ударили по энергетической инфраструктуре региона, в результате чего был поврежден объект магистральных электрических сетей в северо-западной части региона. Из-за атак БПЛА без света остались более 29 тысяч абонентов. По словам губернатора, энергетики работают без остановки, чтобы в максимально сжатые сроки вернуть свет жителям. Работы осложняются погодными условиями.

Ранее более 330 тысяч абонентов в Херсонской области остались без света из-за удара ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским военным и их семьям увеличат выплаты с 1 января 2026 года. Какие льготы еще добавят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами