Слуцкий рассказал о двойных стандартах в Монако по отношению к россиянам

Российский тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий на YouTube-канале «Fonbet» рассказал про двойные стандарты в казино Монако по отношению к россиянам.

«С русским паспортом ты не имеешь права забрать выигрыш. Ну это вообще фантастика, да? Это настолько в одной кассу работает», — рассказал Слуцкий.

Слуцкий возглавлял сборную России с 2015 по 2016 год. После вылета с Евро-2016 тренер покинул команду.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

