В Колумбии в аварии со школьным автобусом погибло минимум 16 человек

В Колумбии в ДТП с автобусом 16 человек погибли и 20 пострадали

На северо-западе Колумбии в результате аварии со школьным автобусом погибли не менее 16 человек, еще около 20 получили травмы. Об этом сообщила газета El Tiempo.

По данным издания, туристический автобус с выпускниками образовательного учреждения Liceo Antioqueño из муниципалитета Белло потерял управление и съехал с дороги, после чего упал в овраг. На момент ДТП в салоне находились, по разным оценкам, от 35 до 45 человек.

Первоначально региональные источники сообщали как минимум о 16 погибших и 19 раненых. Власти при этом уточнили, что окончательное число жертв пока не подтверждено. Известно, что десятки пострадавших были экстренно доставлены в медицинские учреждения городов Сеговия и Ремедиос.

Национальное агентство безопасности дорожного движения спустя несколько часов после происшествия заявило, что компетентные органы начали расследование обстоятельств аварии. В ведомстве также выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Губернатор департамента Антиокия Андрес Хулиан Рендон сообщил в соцсетях, что автобус перевозил учащихся лицея, возвращавшихся с экскурсии, и подтвердил информацию о многочисленных жертвах и раненых.

Ранее в Челябинске автомобиль упал с моста из-за сильного снегопада.