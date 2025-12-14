Трамп посетовал, что Меланию любят больше него

Трамп заявил, что публика любит первую леди Меланию больше него

Президент США Дональд Трамп во время рождественского приема в Белом доме в шутку пожаловался, что публика больше любит первую леди. Выступление политика транслировал APT News.

Стоя рядом с Меланией Трамп, президент страны отметил, что во время каждой своей речи видит плакаты: «Мы любим нашу первую леди».

«Что я могу сделать? Мне это не нравится, потому что, кажется, они любят ее больше, чем меня, и меня это не радует. Я недоволен», — сказал Трамп.

Он добавил, что поговорит с женой по этому поводу.

В октябре СМИ писали, что Мелания Трамп обеспокоилась планами мужа снести часть Белого дома. По словам источников в американской администрации, она сказала помощникам, что это не ее проект.

Восточное крыло Белого дома построено в 1902 году и неоднократно обновлялось. Традиционно здесь находились помещения первой леди и ее команды, тогда как президент и его аппарат работают в западной части резиденции.

