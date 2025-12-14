Молдавия может нарушить хрупкое равновесие сил в регионе из-за активной милитаризации. Об этом заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.

По его словам, в Молдавию поступают новые образцы вооружения, в том числе гаубицы израильского производства калибра 155 мм. Кроме того, планируется закупка дополнительной артиллерии на сумму около €1 млн, включая буксируемые гаубицы калибра 105 мм.

Сафонов отметил, что милитаризация Молдавии продолжается уже несколько лет при активной поддержке Европейского союза и США. Он отметил, что в последние годы Запад передал Кишиневу более 100 бронеавтомобилей Hummer, около 40 бронетранспортеров Piranha, радиолокационную станцию Ground Master 200, четыре израильские самоходные артиллерийские установки ATMOS, партию самоходных минометов «Скорпион» и другую технику.

Это может полностью сломать хрупкое равновесие сил на Днестре», — предупредил Сафонов.

В середине ноября военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что в 2026 году в ряде регионов могут начаться боевые действия, включая Молдавию. По его мнению, Кишинев может расценить текущую ситуацию на Украине как подходящий шанс для возвращения Приднестровья под свой контроль. Матвийчук отметил, что войска НАТО уже дислоцированы на территории Молдавии и проводят учения вблизи границы Приднестровья, которое сейчас фактически находится в блокаде. Он предположил, что молдавские власти могут счесть текущий момент наиболее благоприятным для начала боевых действий, поскольку Россия вовлечена в украинский конфликт.

Ранее в Госдуме заявили о намерении Санду решить вопрос ПМР силовым путем.