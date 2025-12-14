На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко через спецпосланника США отправил подарки Трампу и его супруге

Лукашенко подарил Трампу икону, а Меланье — ювелирный подарок
РИА Новости/AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал президенту США Дональду Трампу икону, а его супруге Меланье — ювелирное изделие. Об этом сообщил телеканал «Беларусь 1».

Подарки передали через спецпосланника США в Белоруссии Джона Коула по итогам переговоров, которые прошли 12–13 декабря в закрытом формате. В эфире телеканала уточнили, что для первой леди США Лукашенко подготовил изящное украшение с белорусскими мотивами, а для американского лидера — христианскую икону, имеющую особую ценность и посвященную святителю Николаю.

В телесюжете также показали, как белорусский президент передает Коулу несколько подарочных коробок и поясняет, кому они предназначены. Кроме того, Лукашенко поручил передать американской стороне напитки, не уточнив их наименование.

Отдельно телеканал сообщил, что Лукашенко пообщался с Коулом и его супругой, журналисткой Гретой Конвей Ван Састерен, которой дал интервью и пригласил вновь посетить Белоруссию. В ходе разговора он отметил необходимость нормализации отношений между Минском и Вашингтоном и подчеркнул, что во многом это зависит от роли американского спецпосланника.

Ранее Лукашенко попросил не задавать «гадких вопросов» о Трампе и Путине.

