На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ узнали о продолжении переговоров Украины и США в понедельник

Handelsblatt: переговоры Украины и США в Берлине продолжатся 15 декабря
true
true
true
close
Офис президента Украины

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине продолжатся в Берлине в понедельник, 15 декабря, пишет Das Handelsblatt.

Газета сообщает, что детали о конкретных предложениях, которые обсуждаются, пока не разглашаются. Издание считает, что американские власти верят в перспективы успеха переговоров в Германии, иначе бы не отправили свою делегацию.

«Россия относится к переговорам с подозрением», — говорится в статье.

Газета цитирует помощника президента РФ Юрия Ушакова, который перед встречей в Берлине, заявил, что вклад европейцев и Украины в мирный план президента США Дональда Трампа «вряд ли будет конструктивным».

14 декабря делегации Вашингтона и Киева прибыли в Германию и начали в Берлине встречу, на которой обсуждается мирный план американского лидера. До этого украинский президент Владимир Зеленский публично отверг один из ключевых пунктов этого плана, но все равно выразил надежду на конструктивные переговоры.

Ранее Мерц покинул переговоры делегаций США и Украины.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами