СМИ узнали о продолжении переговоров Украины и США в понедельник

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине продолжатся в Берлине в понедельник, 15 декабря, пишет Das Handelsblatt.

Газета сообщает, что детали о конкретных предложениях, которые обсуждаются, пока не разглашаются. Издание считает, что американские власти верят в перспективы успеха переговоров в Германии, иначе бы не отправили свою делегацию.

«Россия относится к переговорам с подозрением», — говорится в статье.

Газета цитирует помощника президента РФ Юрия Ушакова, который перед встречей в Берлине, заявил, что вклад европейцев и Украины в мирный план президента США Дональда Трампа «вряд ли будет конструктивным».

14 декабря делегации Вашингтона и Киева прибыли в Германию и начали в Берлине встречу, на которой обсуждается мирный план американского лидера. До этого украинский президент Владимир Зеленский публично отверг один из ключевых пунктов этого плана, но все равно выразил надежду на конструктивные переговоры.

Ранее Мерц покинул переговоры делегаций США и Украины.