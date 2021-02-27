Мошенники взломали аккаунт Неверова в Facebook

Мошенники взломали аккаунт в Facebook лидера фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергея Неверова. Об этом он написал на своей странице после ее восстановления.

«Попыток [взлома] было несколько, в разных соцсетях, даже из Индии. Менял пароль», — признался политик.

По его словам, обычно взломщики в обмен на возвращение аккаунта просят денег, но в данном случаев, они «решили «повеселиться» в комментариях и личной переписке».

Он также добавил, что после произошедшего всерьез задумался о другом формате общения.

Неверов под постом разместил скриншоты, из которых можно понять, что вход в его аккаунт был выполнен в Краснодаре с устройства Apple. Однако Facebook прислал политику уведомление о подозрительной активности в его аккаунте.