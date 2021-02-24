Роскомнадзор потребовал от Twitter обосновать блокировку якобы российских аккаунтов

Роскомнадзор потребовал от Twitter разъяснить причины блокировки сотни аккаунтов, якобы связанных с Россией. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«24 февраля Роскомнадзор направил письмо в адрес руководства Twitter, Inc с требованием предоставить списки ресурсов, к которым ограничен доступ, а также разъяснить причины их блокировки» — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в ведомстве потребовали подтвердить связь заблокированных аккаунтов с российскими государственными органами.

Ранее Twitter заблокировал сотню аккаунтов, которые якобы связаны с Россией. Из них 69, по мнению сервиса, имеют отношение непосредственно к властям страны и своими действиями «подрывали веру в НАТО», а еще 31 учетная запись действовала «против США и ЕС». В МИД России пообещали, что разберутся с блокировкой этих аккаунтов и выяснят все основания для этого.