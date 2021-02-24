Суд признал законным снятие ограничений на просмотр фильма «Беслан» на YouTube

Мосгорсуд признал законным решение о снятии ограничений на просмотр фильма «Беслан» Александра Рогаткина на платформе YouTube. Об этом сообщает ТАСС.

Этим суд отклонил обжалование компанией Google LLC соответствующего решения Таганского районного суда.

Во время рассмотрения решения у здания Таганского суда проходили одиночные пикеты против блокировки фильма.

Ранее Роскомнадзор обвинил Google в цензуре из-за введения ограничений на распространение картины «Беслан. Фильм Александра Рогаткина» на видеохостинге YouTube.