Эрдоган заявил, что обвинения в антисемитизме не заставят его замолчать

Турция не намерена прекращать поддержку Палестины в условиях, когда Израиль «совершает геноцид» в Газе. Об этом заявил президент республики Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС.

Во время выступления на конференции Межпарламентской иерусалимской платформы в Стамбуле Эрдоган подчеркнул, что власти Израиля напрасно считают, что способны заставить Турцию замолчать, обвинив его в антисемитизме.

«Вы не сможете надеть цепи на сердце или волю Тайипа Эрдогана», — заявил он.

24 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «Гитлером нашего времени». Такое сравнение турецкий лидер объяснил производимой Израилем, по его оценке, политикой геноцида палестинского населения в секторе Газа и попытками его полного уничтожения. В этой связи турецкий лидер пообещал продолжить предъявлять в ООН доказательства преступлений Израиля в отношении палестинцев.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция больше не ведет интенсивную торговлю с Израилем.