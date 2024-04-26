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Эрдоган заявил, что обвинения в антисемитизме не заставят его замолчать

Эрдоган: обвинения в антисемитизме не заставят Турцию замолчать

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Liesa Johannssen/Reuters

Турция не намерена прекращать поддержку Палестины в условиях, когда Израиль «совершает геноцид» в Газе. Об этом заявил президент республики Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС.

Во время выступления на конференции Межпарламентской иерусалимской платформы в Стамбуле Эрдоган подчеркнул, что власти Израиля напрасно считают, что способны заставить Турцию замолчать, обвинив его в антисемитизме.

«Вы не сможете надеть цепи на сердце или волю Тайипа Эрдогана», — заявил он.

24 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «Гитлером нашего времени». Такое сравнение турецкий лидер объяснил производимой Израилем, по его оценке, политикой геноцида палестинского населения в секторе Газа и попытками его полного уничтожения. В этой связи турецкий лидер пообещал продолжить предъявлять в ООН доказательства преступлений Израиля в отношении палестинцев.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция больше не ведет интенсивную торговлю с Израилем.

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