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Таксист ублажал себя рядом с детской школой искусств в Подмосковье

В Подмосковье заметили таксиста, удовлетворявшего себя у детской школы искусств

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Телеграм-канал Новости Наро-Фоминска

В Подмосковье таксист занимался самоудовлетворением недалеко от детского центра дополнительного образования. Очевидец снял это на видео, которое позже опубликовал Telegram-канал «Новости Наро-Фоминска».

Инцидент произошел в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа. На кадрах видно, как таксист стоит рядом с открытой в машину дверью со спущенными штанами и совершает характерные движения. В одной из рук мужчина держит телефон.

Через дорогу от места парковки автомобиля находится детская школа искусств «Классика».

О том, разыскивают ли мужчину правоохранительные органы, информация отсутствует.

До этого на таксиста пожаловалась девушка, добиравшаяся с собакой в ветклинику из Москвы в Химки. Во время длительной поездки девушка обратила внимание на странное поведение водителя и через некоторое время поняла, что тот занимается самоудовлетворением. Пассажирка обратилась с заявлением в полицию.

Ранее в Челябинске таксист надругался над несовершеннолетней пассажиркой.

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