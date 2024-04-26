Глава РФС Дюков: у нас есть возможность смены конфедерации

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что сейчас переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) находятся на паузе, передает Sport24.

«Мы находимся в диалоге. Но в настоящий момент переговоры находятся на паузе. И мы, и УЕФА довели друг до друга свои позиции. У нас есть возможность смены конфедерации. Эта возможность существует», — сказал Дюков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В марте 2024 года сборная России провела в Москве товарищеский матч против Сербии и одержала победу со счетом 4:0. Это была первая игра с европейской сборной после отстранения.

В июне 2024 года запланирован товарищеский матч со сборной Белоруссии.

Ранее сообщалось о том, что Белоруссия будет транслировать матчи Евро-2024 в обход УЕФА.