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Россия вернула тела погибших военных

Депутат Саралиев: Россия вернула домой 36 тел погибших военных

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Александр Кряжев/РИА Новости

Депутат Государственной Думы Шамсаил Саралиев заявил, что Россия получила от Украины 36 тел погибших военнослужащих. Об этом пишет РБК.

Саралиев представляет парламентскую координационную группу по вопросам специальной военной операции.

При этом координационный штаб Украины по работе с военнопленными сообщил, что Киев вернул 140 тел погибших российских военных.

До этого Саралиев сообщил в своем Telegram-канале, что предложенный Украиной обмен пленными военнослужащими в формате «всех на всех» не является равноценным. По его словам, это связано с тем, что в российском плену находится больше украинских военных, чем российских — на Украине. Он предложил следующую схему обмена — всех российских пленных на такое же число украинских. Он подчеркнул, что Россия заберет из украинского плена всех российских бойцов, а в обмен отдаст ровно столько же украинских военнопленных.

Ранее боец ВСУ заблудился и попал в плен к российским военным.

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Операция на Украине
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