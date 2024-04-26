В Москве средняя скорость движения авто может упасть до 13 км/ч

В крупных городах РФ к 2035 году средняя скорость движения автотранспорта может упасть до 13 км/ч. Об этом предупредил вице-премьер Марат Хуснуллин на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Политик спрогнозировал, что если сегодня автомобилисты в среднем ездят со скоростью 27 км/ч, то к 2030-му этот показатель упадет до 18 км/ч, а к 2035-му он достигнет отметки 13 км/ч.

Среди причин — увеличивающиеся в размерах пробки в крупных городах и стремительный рост автомобилизации. Также за последнее время в два раза вырос объем перевозимых грузов и пассажиров, что оказывает большое давление на дороги. По мнению Хуснуллина, решить проблему можно, развивая общественный транспорт.

До этого в Госдуме призвали ограничить скорость электросамокатов на уровне производителя. Такое мнение высказала первый заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи Татьяна Буцкая. Кроме того, по ее словам, скоростные ограничения должны действовать как для прокатных, так и для частных средств индивидуальной мобильности (СИМ). Парламентарий сообщила, что поддерживает установку номеров на СИМ, а также использование искусственного интеллекта (ИИ) для ловли нарушителей.

Ранее были названы способы избежать столкновения с электросамокатом.