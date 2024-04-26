В Ирландии обнаружили древние руины, указывающие путь в загробный мир

Шотландские археологи из Абердинского университета обнаружили на востоке Ирландии огромные древние структуры, построенные в эпоху среднего неолита между 2632 и 2472 годами до нашей эры. Они представляли собой вытянутые земляные валы протяженностью 150-400 метров. Исследование опубликовано в научном журнале Antiquity.

Ученые нашли памятники с помощью лазерного радара в сельской местности близ города Балтингласс в графстве Уиклоу.

Данный тип сооружений известен как курсусы. Исследователи считают, что их возводили в ритуальных целях. Открытый комплекс оказался крупнейшим кластером курсусов как в Ирландии, так и во всей Великобритании.

«Поскольку памятники возводили в неолите, у их строителей не было металлических инструментов, и они, вероятно, использовали деревянные лопаты. Это показывает, сколько ресурсов, времени и усилий было потрачено на строительство», — отметил автор исследования, археолог Джеймс О'Дрисколл.

Археологи полагают, что курсусы были связаны с годовым солнечным циклом и сельским хозяйством, а также служили своеобразными тропами или дорожными ориентирами для душ покойных, с помощью которых те могли добраться до загробного мира.

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