Названа опасность черного датчика на китайских смартфонах

Директор Физико-технологического института РТУ МИРЭА Роман Шамин рассказал о черном датчике на китайских смартфонах, передает «Прайм».

Как отмечает специалист, это датчик инфракрасного излучения (ИК). Плюсом такой технологии является возможность быстрого подключения устройств напрямую без использования систем взаимной регистрации, которая всегда возникает при использовании Bluetooth.

«Однако такое подключение не всегда безопасно с точки зрения сохранения конфиденциальности данных, поскольку простота подключения может быть причиной несанкционированного доступа к смартфону в зависимости от его настроек безопасности», — предупредил Шамин.

С помощью такого датчика смартфон можно использовать в качестве пульта управления телевизором, освещением в комнате и других вещей.

Эксперт также объяснил, что у флагманских смартфонов известных производителей нет ИК-датчика, так как он не является пользовательским стандартом для смартфонов, а в условиях высокой конкуренции производителям приходится экономить на всех дополнительных устройствах.

Ранее сообщалось, что китайские смартфоны уличили в незаконном списании денег.