Собянин рассказал, как городская цифровизация помогла москвичам во время пандемии

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о внедрении новых технологий в столице, которые помогли облегчить жизнь горожанам во время пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте градоначальника.

Так, в столице была создана Единая цифровая платформа, которая позволила следить за состоянием каждого пациента на всех этапах лечения. Как отмечают столичные власти, платформа содержит данные как о заболевших COVID-19, так и о контактировавших с ними лицами и о гражданах, прошедших вакцинацию.

Кроме того, для работы в условиях пандемии был создан Единый лабораторный сервис, который также содержал базу зараженных коронавирусом. Система направляла уведомления тем лицам, которые могли контактировать с пациентами с коронавирусной инфекцией. Это позволило снизить прирост новых случаев.

Также был создан Единый цифровой регистр заболевших, в который были внесены пациенты с коронавирусом. Далее они были рассортированы в зависимости от тяжести течения заболевания, что облегчило работу медиков.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что в столице будет сокращено количество коек для пациентов с COVID-19.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 107,8 млн заболевших, свыше 79,8 млн человек выздоровели, а более 2,3 млн пациентов умерли. В России выявили более 4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».